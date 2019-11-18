Сексуальное насилие над детьми: назвали шокирующую цифру

Совершают сексуальные преступления против детей преимущественно знакомые или близкие ребенку люди. ФОТО: bbc.com

Каждый пятый ребенок в Украине страдает от сексуального насилия.

Сообщил об этом уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба во время брифинга на тему "Как защитить ребенка от сексуального насилия", пишет УНИАН.

"Исследования показывают, что каждый пятый ребенок в Украине страдает от сексуального насилия. И действительно, цифра достаточно серьезная. Это не только изнасилования. Сексуальное насилие может происходить разными способами, это также могут быть домогательства", — отметил он.

Страдают от сексуального насилия, по словам Кулебы, как мальчики, так и девочки. Осуществляют подобные преступления против детей преимущественно знакомые или близкие ребенку люди.

Как рассказал Кулеба, в последние годы все большую актуальность приобретает вопрос защиты детей в онлайн-пространстве.

"Преступники все больше уходят в онлайн-пространство, и очень многие родители не понимают, каким образом можно было бы ребенка защитить", — отметил детский омбудсмен.

По словам начальника ювенальной превенции Национальной полиции Украины Ларисы Зуб, всего в этом году зафиксировано 324 случая совершения сексуальных преступлений против детей.

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Донести детям правила общения с незнакомцами и рассказать о последствиях обмена интимными фото рекомендуется до достижения 8-летнего возраста. До 6 лет ребенок должен знать о том, что никто не может касаться его гениталий, за исключением родителей и врача в особых случаях.