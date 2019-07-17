Секретарь Бориспольского горсовета таки подаст в суд на Зеленского

Годунок затаил обиду на президента. Фото: 112

Секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок в пятницу, 19 июля, обратится в суд с иском к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за оскорбления его чести и достоинства.

"Планирую подавать (в суд. - ред.), 100%. Собираюсь в пятницу (19 июля. - ред.) в Печерский или Оболонский суд - в зависимости от того, где работает человек, или где проживает", - сообщил Годунок в комментарии УНН.

По его словам, сейчас готовится исковое заявление об оскорблении чести и достоинства.

Годунок намерен потребовать выплату одной гривны компенсации за нанесение морального ущерба. Кроме того, чиновник потребует публичных извинений, а также содействие президента "в строительстве объездной дороги, детского сада, школы и больницы".

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В среду, 10 июля, в ходе рабочего совещания в Борисполе произошла перепалка между президентом Украины Владимиром Зеленским и секретарем Бориспольского горсовета Ярославом Годунком. "Дискуссия" закончилась тем, что Зеленский со словами: "Выйди отсюда, разбойник!" выгнал ранее осужденного за разбой депутата. Кроме того, Зеленский пообещал, что поговорит с Бакановым по поводу Годунка.