"Сейчас землю продают мошенническими методами" - эксперт о снятии моратория

Если не снять ограничения на куплю-продажу земли, любой может подать в суд на государство и выиграть. Фото: Тарас Подолян

Личная позиция Зеленского - мораторий надо отменить. Поэтому соответствующий законопроект уже подали.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит экономист Борис Кушнирук.

"Этот запрет действительно абсурдный. Он нарушает конституционное право граждан свободно распоряжаться собственностью. Есть решение Европейского суда по правам человека. Если не снять ограничения на куплю-продажу земли, любой может подать в суд на государство и выиграть. Каждый раз будем платить компенсацию.

Продавать землю можно было даже в советские времена. Сейчас тоже, но мошенническими методами. Переводят участки из статуса сельскохозяйственных в такие, которые предназначены для хозяйственных целей. И продают. Ни в одном законодательстве мира нет разделения на сельскохозяйственную землю и какую-то другую", - объясняет он.

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Мы имеем 42 миллиона гектаров, рассказывает эксперт.

"Важно задать вопрос: чего хотим достичь реформой? Властная команда уверена, что достаточно просто разрешить продажу земли. А как ее будут использовать, - неважно. Это не так", - добавляет экономист.

Полное интервью с Борисом Кушнируком читайте в журнале "Країна" от 24 октября.