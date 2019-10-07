"Сейчас власть артикулирует, как страна будет жить в ближайшее время" - чиновница МЗ

Оксана Сухорукова: В Минздраве пытаются установить ручное управление. Фото: Сергей Старостенко

Между командой Министерства здравоохранения и новой властью происходит ценностный конфликт.

Говорит в интервью журналу "Країна" председатель директората медицинских услуг Минздрава Оксана Сухорукова, комментируя скандал в ведомстве.

"Заместитель министра Михаил Загрийчук не сказал, в чем именно заключаются наши разногласия. Хотя об этом все просили (23 сентября заместитель министра собрал работников Директората медицинских услуг на совещание. Пришли также из Управления стратегического планирования и евроинтеграции, общественного здоровья. Всего около 50 человек. Аудиозапись передали журналистам. - Gazeta.ua). Если исходить из предыдущих разговоров, это - ценностный, а не личный конфликт. Пытаются насадить ручное управление", - считает она.

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Имели несколько неприятных встреч с советниками министра, вспоминает чиновник.

"Ольга Голубовская ворвалась в кабинет и угрожала государственным экспертам Евгению Гончару и Инне Масленчук из-за того, что ее не включили в состав группы экспертов, которые сопровождают закупки. Голубовская настаивала на закупке конкретного дорогого препарата. Кричала, что так это все не оставит.

Я встречалась с советником министра Александром Чумаком. Он доказывал, что должна выполнять все, что мне говорит руководитель, несмотря на собственную позицию. Однако я должна действовать в рамках законодательства. Госслужащий не является рабом. Я не видела и не слышала никаких прямых поручений министра. Мне ответили: "Кто вы такая, чтобы министр озвучивал вам их". До сих пор не могу понять: то, что происходит в Минздраве - инициатива заместителей или сознательная позиция министра", - говорит Оксана Сухорукова.

По ее словам, в Минздрав много звонят госслужащие из других ведомств.

"Спрашивают, как теперь работать: по закону или "по понятиям"? Сейчас власть артикулирует, как страна будет жить в ближайшее время. Это уникальный момент. Или государство сделает огромный скачок, или вернутся темные времена", - считает председатель директората министерства.

Полное интервью с Оксаной Сухоруковой читайте в журнале "Країна" от 10 октября.