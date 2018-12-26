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среда, 26 декабря 2018 06:05

Сегодня в Украине заканчивается срок действия военного положения

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Сегодня в Украине заканчивается срок действия военного положения
Военное положение заканчивается сегодня в 14.00. Фото: lb.ua

В среду, 26 декабря, в Украине заканчивается срок действия военного положения, которое было введено в ряде областей после инцидента в Керченском проливе.

Согласно указу, срок действия военного положения должен завершиться в 14:00.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в 10 областях - Винницкой, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской. Они расположены вдоль границы с Россией, непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой или на побережье Черного и Азовского морей.

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Также Украина запретила въезд мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет с гражданством РФ. Так Украина отреагировала на морскую агрессию России.

Напомным, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Вследствие тарана пограничного корабля РФ было повреждено буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

Сейчас Россия "судит" 24 украинских моряков.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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