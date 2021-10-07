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пятница, 08 октября 2021 05:00

Сегодня церковь чтит святого, который исцеляет людей

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8 октября православная церковь чтит память подвижника Сергия Радонежского.

Будущий святой родился близ Ростова в семье служилого боярина Кирилла и его жены Марии. Он получил при рождении имя Варфоломей. После смерти родителей юноша отправился в Хотьковско-Покровский монастырь, однако там он пробыл недолго. Стремясь к уединению, вместе с братом Варфоломей основал пустынь на берегу реки Кончуры среди глухого Радонежского бора.

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В 23 года Варфоломей принял постриг с именем Сергий. Через некоторое время к нему стали стекаться иноки, и образовалась обитель, впоследствии превратившаяся в Троице-Сергиеву лавру. Сергий, стал ее игуменом, прославился своим смирением и трудолюбием.

Автор: pravmir.ru
 

Он запретил братии принимать милостыню и велел монахам жить только от своего труда. Позже Сергий основал еще несколько монастырей: Благовещенский на Киржаче, Старо-Голутвин близ Коломны, Высоцкий и Георгиевский на Клязьме. Настоятелями в этих домах стали его ученики.

Сергий Радонежский совершил множество чудес. По преданию, однажды он даже воскресил умершего ребенка. Люди приходили к нему для исцеления, а иногда и просто для того, чтобы увидеть святого. Сергий был славен также тем, что часто мирил враждующих князей, убеждая их подчиниться Великому князю московскому. Благодаря этому, во времена Куликовской битвы почти все русские князья признали главенство князя Дмитрия Ивановича и выступили вместе с ним одним войском. Отправляясь на битву, московский князь приехал за благословением к Сергию, который предрек ему победу, а также отпустил в поход двух своих иноков: Пересвета и Ослябю.

В народе день 8 октября прозвали Курятник или Капустки. Святого Сергия Радонежского, которого почитают сегодня в церкви, считали охранником курок.

Крестьянские торжества обязательно готовили блюда на основе куриного мяса. В этот день крестьяне резали кур на продажу, а также рубили и квасили капусту. Существует поверье, что если начать это делать раньше, то потом она обязательно скиснет.

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Дата
08
октября

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