"Седьмой год боремся, чтобы не остался в детском теле" - мать умоляет о помощи на лечение сыночка

Автор: Фото предоставлено Аленой Смитюх 11-летний Александр Смитюх из Киева лечит гипофизарный нанизм. На лечение в месяц нужно $ 1 тыс.

11-летний Александр Смитюх из Киева лечит гипофизарный нанизм. Это редкое заболевание, которое поддается медикаментозной корректировке и требует длительной гормональной терапии. На лечение в месяц нужно $ 1 тыс.

"О заболевании Саши мы узнали, когда я была на шестом месяце беременности дочкой. Сынишке тогда было 5 лет. Он значительно отставал в росте от своих сверстников. У него диагностировали гипофизарный нанизм. Это когда гипофиз в головном мозге не производит свой гормон, что приводит к задержке физического развития скелета, роста и внутренних органов. Но если принимать искусственный гормон, есть все шансы жить здоровой и полноценной жизнью. Такое заболевание имел известный футболист Лионель Месси. Он живет полноценно. И мы хотим, чтобы Саша был как все люди. Уже седьмой год боремся, чтобы не остался в детском теле. Лечение Саши продлится до 18 лет. Стоимость гормональных препаратов в месяц стоят 1 тысячу долларов. Необходимая доза будет расти с возрастом Саши. Наша семья не в состоянии оплатить лечение самостоятельно. Мы в поисках человеческой поддержки, чтобы не потерять драгоценное время. Я благодарю всех, кто помог нашему сынишке немножко подрасти. И тем, кто еще откликнется", - рассказала Gazeta.ua мать Алена Смитюх.

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Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 4149 4991 3475 3654 или Монобанка: 5375 4141 2258 1274 (Смитюх Елена Сергеевна), контакты: 0 (63) 349 11 70.