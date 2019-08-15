"Сделали из эпатажа политическую технологию" - как манипулировали украинцами на выборах

Виктор Бобыренко: Сериал "Слуга народа" навязал образ - простой чувак, который может расстрелять парламент. Пусть во сне. Фото: Gazeta.ua

На нас влияют манипулятивные технологии. Когда запустили "Квартал 95", было видно, что это - именно они.

Говорит в интервью журналу "Країна" политолог Виктор Бобыренко.

"Таким образом нивелировали и умножали на ноль украинский политикум. Показывали, что все они - из одной песочницы. Приклеивали ярлыки. Сейчас самое эффективное оружие это - стеб. Политика не надо убивать, как Джона Кеннеди. Его можно показать ничтожеством", - объясняет эксперт.

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В сериале "Слуга народа" людям показали желанную альтернативу - несистеменого политика, порядочного руководителя, говорит он.

"Зеленский и его команда сделали из эпатажа политическую технологию. Вызов Порошенко на стадион - тому пример. Комик ставит президенту ультиматум: "Думай... те". И его рейтинг растет процентов на 10. Мол, мы не способны заткнуть руководителя, а он может. Сериал навязал образ - простой чувак, который может расстрелять парламент. Пусть во сне. Наплевать на Международный валютный фонд. При этом, он - как мы. Пьет водочку с жареным картофелем после тяжелого дня", - считает Виктор Бобыренко.

Полное интервью с Виктором Бобыренко читайте в журнале "Країна" от 15 августа.