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пятница, 20 декабря 2019 09:51

Сдавать кровь можно будет в частных центрах

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Сдавать кровь можно будет в частных центрах
Украинская служба крови обеспечивает лишь треть потребностей страны в плазме

Собирать донорскую кровь и плазму смогут не только центры крови, принадлежащие к системе Министерства здравоохранения, но и предприниматели при условии получения лицензии. Такие изменения предусматривает законопроект 2429, который приняли 18 декабря 2019 на заседании антикоррупционного комитета. Документ вынесут на голосование в Раду уже в ближайшее время, добавив поправки к основному тексту.

Донорская кровь и плазма крови, как ее основная составляющая, используются для изготовления препаратов крови - альбумина, который используется как кровезаменитель при потерях крови, иммуноглобулина, который усиливает сопротивляемость организма к болезням, и др.

В последние десятилетия в мире использование препаратов, изготовленных из плазмы крови, стремительно возросло, появился даже их дефицит. При этом, Украина принадлежит к тем странам, которые уже более 40 лет имеют это технологически сложное производство.

Недавно отечественный производитель "Биофарма" перенес завод-фракционатор на новую площадку - в Белую Церковь. Теперь там будут разделять плазму на фракции и производить препараты из них. Для такого производства требуется плазма и новый законопроект поможет решить эту проблему.

До сих пор донорскую кровь и плазму имели право собирать только коммунальные центры крови, финансируемые из местных бюджетов. Некоторые из них напоминают скорее музей советской эпохи чем современное медицинское учреждение.

"Украинская служба крови обеспечивает лишь треть потребностей страны в плазме. Кроме Запорожской, ни одна государственная станция переливания крови не оборудована ПЦР-анализом (лабораторный метод диагностики, обнаруживает множество заболеваний на ранних стадиях - от Gazeta.ua). Это одна из причин, почему у нас, по подсчетам Минздрава, может быть до 2 миллионов больных гепатитом С. Отрасль требует изменений и увеличения инвестиций", - говорит Константин Ефименко, президент группы компаний "Биофарма".

Если законопроект будет принят, то в Украине откроются двери для иностранных инвесторов в отрасль производства препаратов из плазмы крови. Речь идет о либерализации отрасли, что может привести к усилению позиций Украины на международном рынке препаратов из плазмы крови и усилению конкуренции на внутреннем рынке. Это на руку прежде всего пациентам, поскольку приведет к приходу новых игроков, уменьшению цены и, соответственно, к увеличению доступности этих препаратов для применения в лечении.

"Этот законопроект предоставляет всем одинаковые прозрачные условия. Мы устанавливаем, что плазму в Украине могут забирать и производить субъекты всех форм собственности и любой регистрации, если они имеют лицензию. Законопроект никоим образом не ограничивает конкуренцию, а наоборот усиливает ее, способствуя привлечению инвестиций в фарминдустрию. Украина должна перестать быть поставщиком сырья и стать производителем", - говорит один из авторов законопроекта Михаил Радуцкий, председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Украина входит в десятку стран, которые имеют свой национальный фракционатор и опытных специалистов. Объединившись с частным сектором государство имеет шанс перезагрузить отрасль и привлечь значительные иностранные инвестиции для развития.

Проект закона 2429 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупционных факторов в сфере здравоохранения" представлен в Парламент 13 ноября 2019 Инициаторами стали более 20 народных депутатов.

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