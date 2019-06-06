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четверг, 06 июня 2019 13:37

СБУ задержала офицера, работавшего на ФСБ

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Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили противоправную деятельность агента российской ФСБ.

Об этом сообщает СБУ в Facebook.

"Оперативники спецслужбы установили, что офицер запаса ВСУ был завербован на территории России в 2017 году кадровым сотрудником ФСБ РФ во время встречи выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища противовоздушной обороны им. Ю. Андропова", - говорится в сообщении.

Автор: Facebook
  СБУ задержала офицера, работавшего на ФСБ
СБУ задержала офицера, работавшего на ФСБ

На выполнение заданий вражеской спецслужбы агент осуществлял попытки вербовать действующих сотрудников СБУ, а также готовил физическую ликвидацию отдельных офицеров украинской спецслужбы. Собирал и передавал актуальную разведывательную информацию о перемещении военной техники и дислокации задействованных в проведении ООС в Донецкой области отдельных подразделений ВС Украины.

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Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в Мариуполе во время получения материалов с ограниченным доступом об отдельные аспекты оперативно-служебной деятельности СБУ.

"В агента обнаружено и изъято большое количество мобильных телефонов, сим-карт, в частности провайдера "Феникс" с временно оккупированной территории Донетчины, магнитных носителей информации, а также несколько компьютеров, которые использовались для обработки, хранения и передачи добытых разведывательных сведений", - сообщает СБУ.

Автор: Facebook
  СБУ задержала офицера, работавшего на ФСБ
СБУ задержала офицера, работавшего на ФСБ
Автор: Facebook
  СБУ задержала офицера, работавшего на ФСБ
СБУ задержала офицера, работавшего на ФСБ

Мужчине объявлено подозрение о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Продолжается досудебное расследование.

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