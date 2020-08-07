СБУ разоблачила масштабное хищение бюджетных средств

Четырем фигурантам уже объявили о подозрении. Фото: Reuters

Служба безопасности Украины разоблачила масштабное хищение почти 7 миллионов гривен бюджетных средств, предназначенных для соцвыплат участникам боевых действий.

К сделок с государственными средствами причастны должностные лица лечебных заведений и социальных учреждений столицы, а также Киевской и Тернопольской областей. Об этом сообщает пресс служба СБУ.

"Фигуранты способствовали необоснованном оформлению инвалидности атовцям и присваивали предусмотренные законом выплаты", - сказано в сообщении.

Правоохранители задокументировали 17 эпизодов, связанных с назначением неправомерных выплат в 2018-2019 годах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Служащий Минветеранов требовал взятку за получение инвалидности от раненого в ООС

"Во время обысков по месту жительства фигурантов дела изъяли документы лиц, на которых злоумышленники планировали оформить государственную помощь, и большое количество банковских карточек. В случае продолжения сделки, участникам группы удалось завладеть еще более 6 миллионами гривен из государственного бюджета", - говорится в сообщении.

В настоящее время, четырем фигурантам сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (законченное покушение на мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) УК.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали заместителя начальника Государственной экологической инспекции в Сумской области во время получения взятки. По предварительной версии следствия, чиновник требовал неправомерную выгоду от местных предпринимателей, деятельность которых связана с вредным производством.