Сборник Леси Украинки выдали шрифтом Брайля в Венгрии

Книгу адаптировали для читателей с тяжелыми нарушениями зрения. Фото: Илья Овчар

В Венгрии издали сборник стихов Леси Украинки "За правду, братья, объединимся искренне" шрифтом Брайля.

Издание напечатали по инициативе украинской общины к 150-летию со дня рождения поэтессы, сообщает основательница международной книжной проекту "Почувствовать слово", активистка украинской общины в Будапеште Ульяна Княгинецкая, передает Укринформ.

Это третий украиноязычное издание, напечатанное шрифтом Брайля, в истории венгерского книгоиздательства.

Книгу адаптировали для читателей с тяжелыми нарушениями зрения.

"Надеемся, что это украиноязычное издание шрифтом Брайля будет полезным для украинских читателей с тяжелыми нарушениями зрения, станет весомым вкладом в развитие украинской книги и создаст историю украинского печатного слова в Венгрии", - сказала Княгинецкий.

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Книгу выпустили при поддержке Общества украинской культуры в Венгрии (председатель Ярослава Хортяни) и Общества "Новая Волна" (председатель Лилиана грекс), а также благодаря единомышленникам, партнерам и спонсорам.

Леся Украинка родилась 25 февраля 1871 года на Житомирщине. К ее 150-летие Национальный банк Украины выпустил сувенирную серебряную банкноту номиналом 200 грн.