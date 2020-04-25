Самодельные маски не хуже медицинских - исследование

Лучше всего делать маску с двумя слоями. Фото: pexels.com

Ученые из США установили, что самодельные маски не уступают медицинским маскам класса N95.

Исследование проводила Аргонская национальная лаборатория США, которое опубликовали на сайте журнала ACS Nano.

Маски из двух слоев ткани разного типа, например, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей.

Худшие результаты у однослойных масок. Они свободно пропускали наиболее мелкие частицы жидкости и частицы твердой материи.

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Маска должна быть близко к лицу. Способность фильтрации частиц падала почти в два раза во всех типов масок, если оставался промежуток между кожей и защитным средством.

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