Рыбаков, которых считали захваченными оккупантом в Черном море, нашли

Рыбаки исчезли в море 25 января.Фото: Pexels

Два рыбака, которые на рыболовном судне 25 января вышли в Черное море и не вернулись, нашли.

Об этом сообщил представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич в Facebook.

Рыбаки вышли из города Геническа Херсонской области.

"Исчезнувшие в Азовском море рыбаки нашлись. Они уже на суше в Херсонской области", - говорится в заявлении.

По словам Кориневича, у судна заглох двигатель и оно дрейфовало в море. Рыбаки находятся в больнице.

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Также он отметил, что пограничники ФСБ РФ не задерживали судно. Остальные плавсредства к судну не подходили.

Российские пограничники захватили двух украинских рыбаков.

По предварительной информации омбудсмена Людмилы Денисовой, на судне отказал двигатель, и его прибило в город Щелкино во временно оккупированном Крыму. Рыбаков захватили российские пограничники в акватории Черного моря, о чем не была проинформирована украинская сторона. По словам Антона Кориневича, такую ​​информацию передали родственникам рыбаков знакомые, проживающие в Крыму. По этому факту полицией возбуждено уголовное производство по статье Уголовного кодекса о насильственном исчезновении.