Рыбаков, которых считали захваченными оккупантом в Черном море, нашли

 
Ексклюзивы
1/5
"Мы с дружбаном пойдем воевать. Сразу отстреливать": о чем говорят в Харькове про войну с Россией
"Мы с дружбаном пойдем воевать. Сразу отстреливать": о чем говорят в Харькове про войну с Россией
1 Просмотров: 5454
В Киеве учат воевать с Россией: как проходит обучение - фото и видео
В Киеве учат воевать с Россией: как проходит обучение - фото и видео
Просмотров: 4645
Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах
Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах
2 Просмотров: 2610
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
2 Просмотров: 1737
Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца
Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца
1 Просмотров: 1314
Война Путина против Украины: сколько за это платят российские олигархи
Война Путина против Украины: сколько за это платят российские олигархи
Просмотров: 1305
Как выжить во время атаки России: в Киеве женщин учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
Как выжить во время атаки России: в Киеве женщин учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
Просмотров: 2421
"Россия хочет склонить Киев к капитуляции": что означает приглашение Зеленского к Путину
"Россия хочет склонить Киев к капитуляции": что означает приглашение Зеленского к Путину
Просмотров: 1656
"Россия играет на наших нервах": что пишет о нас мировая пресса
"Россия играет на наших нервах": что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1332
Ключи от мира хранятся в Киеве, а не в Москве или Вашингтоне
Ключи от мира хранятся в Киеве, а не в Москве или Вашингтоне
6 Просмотров: 4473
Фото
Все фото
15
22
7
26
4
&quot;Мы с дружбаном пойдем воевать. Сразу отстреливать&quot;: о чем говорят в Харькове про войну с Россией
"Мы с дружбаном пойдем воевать. Сразу отстреливать": о чем говорят в Харькове про войну с Россией
Как выжить во время атаки России: в Киеве женщин учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
Как выжить во время атаки России: в Киеве женщин учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
&quot;Квартал&quot; насаждает &quot;русский мир&quot; – новый сериал на канале Коломойского возмутил общественность
"Квартал" насаждает "русский мир" – новый сериал на канале Коломойского возмутил общественность
Люди массово вышли почтить героев Крут: как это происходило - фото, видео
Люди массово вышли почтить героев Крут: как это происходило - фото, видео
ВСУ провели возле Крыма артиллерийские учения
ВСУ провели возле Крыма артиллерийские учения
Видео
Все видео
"Я ненавижу украинский язык": на канале "Рада" работает украинофобка
"Я ненавижу украинский язык": на канале "Рада" работает украинофобка
Уничтожают танки на ходу: переданные Украине ракетные комплексы Nlaw впервые показали в действии
Уничтожают танки на ходу: переданные Украине ракетные комплексы Nlaw впервые показали в действии
Российский агент планировал серию терактов в Одесской области - СБУ
Российский агент планировал серию терактов в Одесской области - СБУ
Украинка установила рекорд, нарастив почти 10 м ногтей
Украинка установила рекорд, нарастив почти 10 м ногтей
"Единственный раз было страшно, когда в радиостанции услышала: "Два 300" – бывшая командир разведвзвода о гибели мужа
"Единственный раз было страшно, когда в радиостанции услышала: "Два 300" – бывшая командир разведвзвода о гибели мужа
Интервью
1/5
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 846
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 6804
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1620
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1593
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 828
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
28 января 2022
1 Просмотров: 981
Із сейшельської пальми видніше
10 січня Зеленський виставив в інстаграмі картонну дурилку. На ній він у президентському кабінеті за робочим столом. Мовляв, трудовий рік розпочато. ...
понедельник, 31 января 2022 01:21

Рыбаков, которых считали захваченными оккупантом в Черном море, нашли

  Комментировать
Рыбаков, которых считали захваченными оккупантом в Черном море, нашли
Рыбаки исчезли в море 25 января.Фото: Pexels

Два рыбака, которые на рыболовном судне 25 января вышли в Черное море и не вернулись, нашли.

Об этом сообщил представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич в Facebook.

Рыбаки вышли из города Геническа Херсонской области.

"Исчезнувшие в Азовском море рыбаки нашлись. Они уже на суше в Херсонской области", - говорится в заявлении.

По словам Кориневича, у судна заглох двигатель и оно дрейфовало в море. Рыбаки находятся в больнице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более 400 украинцев незаконно удерживают в ОРДЛО и на Донбассе

Также он отметил, что пограничники ФСБ РФ не задерживали судно. Остальные плавсредства к судну не подходили.

Российские пограничники захватили двух украинских рыбаков.

По предварительной информации омбудсмена Людмилы Денисовой, на судне отказал двигатель, и его прибило в город Щелкино во временно оккупированном Крыму. Рыбаков захватили российские пограничники в акватории Черного моря, о чем не была проинформирована украинская сторона. По словам Антона Кориневича, такую ​​информацию передали родственникам рыбаков знакомые, проживающие в Крыму. По этому факту полицией возбуждено уголовное производство по статье Уголовного кодекса о насильственном исчезновении.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рыбаков, которых считали захваченными оккупантом в Черном море, нашли». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Назвали дату реванша боя Усик – Джошуа
Назвали дату реванша боя Усик – Джошуа Просмотров: 22644
Украинская Кардашьян ню и Дорофеева в кружевном белье - что публикуют звезды в сети
Украинская Кардашьян ню и Дорофеева в кружевном белье - что публикуют звезды в сети
11
 Просмотров: 20817
На Донбассе зафиксировали необычное поведение российских оккупантов
На Донбассе зафиксировали необычное поведение российских оккупантов Просмотров: 11349
Тимошенко сменила имидж, Аваков показал тарелку, Порошенко пришел под суд – неделя политиков в фото
Тимошенко сменила имидж, Аваков показал тарелку, Порошенко пришел под суд – неделя политиков в фото
14
 1 Просмотров: 8874
&quot;Я ненавижу украинский язык&quot;: на канале &quot;Рада&quot; работает украинофобка
"Я ненавижу украинский язык": на канале "Рада" работает украинофобка
 2 Просмотров: 7218
Общество
Все собирают тревожные рюкзаки. Что делать тем, кто остается дома?
Все собирают тревожные рюкзаки. Что делать тем, кто остается дома? Просмотров: 1566
Гороскоп на 31 января – 6 февраля: астролог назвали 3 самых счастливых знака зодиака
Гороскоп на 31 января – 6 февраля: астролог назвали 3 самых счастливых знака зодиака
 Просмотров: 2052
"Мы с дружбаном пойдем воевать. Сразу отстреливать": о чем говорят в Харькове про войну с Россией
"Мы с дружбаном пойдем воевать. Сразу отстреливать": о чем говорят в Харькове про войну с Россией
15
 1 Просмотров: 5454
Канал "Рада" уволил Шишкину за высказывание об украинском языке и флаге
Канал "Рада" уволил Шишкину за высказывание об украинском языке и флаге Просмотров: 3951
Синоптики рассказали, какую погоду ждать киевлянам в феврале
Синоптики рассказали, какую погоду ждать киевлянам в феврале Просмотров: 522
Больше всего комментируют
12
Порошенко призвал других членов НАТО брать пример из Британии и США и дать Украине оружие – The Times
11
Между Украиной и США растет напряжение - CNN
6
Ключи от мира хранятся в Киеве, а не в Москве или Вашингтоне
2
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
2
"Квартал" насаждает "русский мир" – новый сериал на канале Коломойского возмутил общественность
Голосов: 58346
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть