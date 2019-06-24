Руководитель Общественного вещания Аласания уволился

Аласания уволился с должности руководителя Общественного вещания. Фото: Нvylya.net

Глава правления Общественного вещания Зураб Аласания уволился.

"Решение Наблюдательного Совета по досрочному прекращению контракта суд признал незаконным и отменил. Но сегодня я уволился", - написал Аласания в Facebook.

По его словам, решение суда об отмене его увольниния Наблюдательным Советом вступит в силу только через месяц, поэтому пока его контракт считается расторгнутым.

"Решение суда вступит в законную силу через 30 дней (со дня получения всеми ответчиками этого решения, или, если будет подана апелляция - со дня решения суда второй инстанции). До этошл времени отмененное судом решения Наблюдательного Совета является формально действующим. А это значит, что сегодня мой контракт считается расторгнутым. Вариантов было два: 1) Наблюдательный Совет мог бы сделать шаг навстречу и признать свою ошибку, отменив свое решение до официального вступления в силу решения суда. 2) Я мог бы примерить на себе клетчатое одеяло. Первый вариант - это не про НС. Второй - это не про меня. Поэтому с позиции председателя правления - иду ", - написал Аласания.

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С 24 июня Общественным будет руководить Николай Чернотицкий, который до этого отвечал за филиала Общественного. В то же время Аласания станет главным экспертом при правлении, пока решение суда не вступит в законную силу.

"Конечно, есть юридические аспекты, которые должны быть строго соблюдены. Но есть и важная работа, которую нельзя остановить. Поэтому когда правление предложило мне на этот период ожидания стать экспертом при правлении - я согласился", - обьяснил Аласания.

Шевченковский райсуд Киева 19 июня признал незаконным досрочное прекращение контракта с председателем правления Общественного вещания Зурабом Аласанией.