Россиянин пытался вывезти из Украины почти миллион долларов наличными и старинную икону. Все конфисковали

Автор: ГБР Старинную икону пытались вывезти из Украины.

ГБР вместе с Винницкой таможней конфисковали у россиянина более $800 тыс. и старинную икону, которую он пытался тайно вывезти из Украины в Молдову через пункт пропуска "Могилев-Подольский-Отач".

Ценности гражданин РФ прятал в машине, о чем составили соответствующий протокол. Икону отправили на экспертизу.

Подобную ситуацию, но с меньшей суммой, зафиксировали львовские ГБРовцы и пограничники на таможенном посту "Солотвино". Там еще один россиянин пытался незаконно вывезти около 140 тыс. евро.

Нарушитель вместе с двумя украинцами задекларировал по 10 тыс. евро на каждого. Но при осмотре авто и личных вещей правоохранители обнаружили незадекларированных 100 тыс. евро и $40 тыс. Деньги конфисковали согласно закону.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.