"Россияне убили больше гражданских украинцев, чем военных" - Резников

Оккупанты убивают и захватывают в заложники мирных граждан, женщин и детей, говорит Алексей Резников. Фото: "Левый берег"

Сопротивление российскому вторжению длится уже две недели – никто в мире не верил, что мы продержимся так долго. Оккупанты начали террористическую войну, но каждый русский террорист ответит за совершенные против человечества преступления. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в обращении в Facebook.

"Наше сопротивление российской интервенции длится уже две недели. Никто в мире не верил, что мы выстоим. Тем более – что мы продержимся так долго. А мы не просто держимся. Мы уже переходим к контратакам. Планы врага сломаны. Весь мир это видит и пытается постичь изменения. Искренне спасибо всем нашим защитникам и защитницам. Всем участникам народного сопротивления. Медикам, спасателям, волонтерам. Вместе – мы сила, которую не преодолеть", - говорит Резников.

Понеся сокрушительные потери, российские оккупанты начали террористическую войну, отмечает министр обороны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение

"Они ведут себя как преступники и трусы. Они убивают и захватывают в заложники мирных граждан, женщин и детей. По состоянию на 10 марта российские интервенты убили больше гражданских украинских граждан, чем погибло в бою наших военных из всех структур сектора обороны. Я хочу, чтобы это услышали не только в Украине. А во всем мире. Кремль бомбит школы, больницы и роддома. Москва никого не защищает. Она уничтожает. Они не способны воевать с нашей армией, гвардией, терробороной. Поэтому атакуют самых незащищенных", - добавляет Резников.

Мы отомстим за каждого украинца, говорит министр.

"Каждый российский террорист ответит за совершенные против человечества преступления! Списки участников интервенции и их пособников у нас есть, и они будут предоставлены всем соответствующим институциям. Никто не останется безнаказанным за все ужасы и зло, которые они принесли Украине и миру. Сейчас руководство государства работает над тем, чтобы сохранить жизнь наших людей.Приоритетом является организация гуманитарных коридоров для эвакуации граждан из городов, подвергающихся наибольшим атакам.В первую очередь, это Мариуполь, города на Сумщине, Харьковщине, некоторые пригороды Киева. А также доставка гуманитарных грузов. Делаем все, что можно, ввиду того, что россияне не держат слово. Мы круглосуточно работаем над усилением нашей армии", - отмечает Резников.

Россия в 4:00 утра 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.