Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт

"Режим Лукашенко полностью контролирует Кремль. Но готовы ли белорусы переходить в непосредственный военный контакт с нашими ВСУ – здесь есть вопросы", - говорит Олег Белоколос. Фото: "Радио Свобода"

Президент страны-агрессора России Владимир Путин хочет втянуть белорусов в войну против Украины, потому что армия РФ на грани использования всех ресурсов. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не может сопротивляться, но боится потерять власть из-за протестов против войны. Об этом Gazeta.ua рассказал дипломат, председатель правления Фонда "Майдан иностранных дел" Олег Белоколос.

"Сопротивляться Путину Лукашенко не готов. На территории Беларуси есть русские военные. Любые резкие шаги могут повлечь негативные последствия для режима Лукашенко. Поэтому о сопротивлении речь не может идти. Страна фактически удерживается за счет субсидий из российского бюджета. Но рано или поздно Россия будет вынуждена прекратить это, потому что там ухудшается ситуация с финансами", - говорит дипломат.

"Есть много информации, что Россия на грани использования всех своих армейских ресурсов. Численность русской армии около 900 тысяч. Где-то 200 тысяч из них - реально воюющие люди. Большую часть своих боеспособных подразделений они уже привлекли. Русские буксуют. Поэтому, возможно, хотят белорусскую армию", - говорит Белоколос.

Белорусы, которых пытаются мобилизовать, пытаются избегать войны, говорит дипломат.

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"Они не хотят участвовать в этой жестокой войне. Понимают, что так же, как российская стая могут покрыть себя позором. Режим Лукашенко полностью контролирует Кремль. Но готовы ли белорусы переходить в непосредственный военный контакт с нашими ВСУ – здесь есть вопросы", - добавляет Белоколос.

Путин давно склонил Лукашенко, говорит дипломат.

"В ноябре прошлого года была утверждена совместная военная доктрина "Союзного государства". Там говорится, что в военно-политическом плане Россия и Беларусь будут действовать совместно. Как это сейчас происходит. Беларусь шла к такому союзу давно – с 2014-го года заняла ту позицию, которую занимала Россия. Белорусский режим является союзником РФ", - подчеркивает Белоколос.

Он добавляет, что основная цель Лукашенко – сохранение власти, а из-за вторжения он может ее потерять.

"Потрясения не в его интересах. Многие белорусы остаются оппозиционными режиму Лукашенко после подавления протестов. Все его усилия сейчас направлены, чтобы "пропетлять". Готов ли он связать свою личную судьбу с результатами войны – трудно сказать. Но настроения среди белорусов он не может не учитывать", – говорит Белоколос.

11 марта самопровозглашенный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко улетел на переговоры с президентом страны-агрессора Российской Федерации Владимиром Путиным. После переговоров русская армия бомбила территорию Беларуси. О готовящейся провокации сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу. Европейский Союз рассматривает самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко как соагрессора в войне РФ против Украины.