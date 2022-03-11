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пятница, 11 марта 2022 04:27

Россия замедлит наступление на Украину – британская разведка

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Россия замедлит наступление на Украину – британская разведка
Российские оккупанты осаждают ключевые украинские города. Фото: Генеральный штаб ВСУ

Россия замедлит свое продвижение по Украине, поскольку сосредотачивает свои силы для окружения ключевых городов.

РФ меняет план наступления из-за мощного сопротивления украинцев, заявляет британская разведка в Twitter.

"Из-за сильного сопротивления Украины российские войска направляют увеличенное количество сил для оцепления ключевых городов. Это уменьшит количество сил, брошенных на продолжение наступления и еще больше замедлит продвижение россиян", - говорится в сообщении.

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По информации Госдепартамента США, российские оккупанты пытаются оцепить украинские города после разрушения важной инфраструктуры. Там призвали Россию разрешить украинским гражданам эвакуироваться через гуманитарные коридоры.

"Военный план Путина относительно быстрого захвата Украины, как сейчас ясно, провалился. Поэтому сейчас он возвращается к стратегии разорения населенных пунктов, чтобы попытаться сломать волю народа Украины, чего он не сможет сделать", - заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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