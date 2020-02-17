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"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности

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&quot;Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу&quot; - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
Александр Кочетков: "Мюнхенский план", если и не создавался в Кремле, то точно соглашался там. Так же как и "формула Штайнмайера". Хуже всего то, что сближение ЕС и России будет происходить за счет Украины. Фото: Укр.лайф

Продолжая санкции против России, Европа теряет деньги. Украина же за 6 лет не смогла стать интересной для ЕС. Не пытаемся компенсировать их потери, поэтому европейцы начинают сближаться с РФ. Следует всегда помнить, что разговоры о большой политике, это - разговоры о деньгах. Требуем устойчивой позиции от цивилизованного мира, продолжая торговать с агрессором.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит политолог Александр Кочетков.

О чем свидетельствует появление так называемого "мюнхенского плана" урегулирования войны в Донбассе? Имеет 12 пунктов, которые фактически полностью игнорируют украинскую позицию?

- Россия играет в длинную. Имеет для этого ресурсы. Кремль понимает усталость Европы и Соединенных Штатов из-за сомнительной позиции Украины. У нас вроде война, зато Россия остается нашим третьим по мощности экономическим партнером. Еще ранее французский президент Эммануэль Макрон сказал, что санкции против РФ не дали результата, от них надо отходить. Запад хочет восстановить отношения с Москвой за счет Украины. Ведь за 6 лет мы не смогли предложить миру полезность своего существования. Европейские страны из-за санкций несут экономические потери. Мы не предложили ничего, чтобы хоть как-то уменьшить их. Даже не пытаемся компенсировать потери ЕС. Следует всегда помнить, что разговоры о большой политике, это - разговоры о деньгах. Требуем устойчивой позиции от цивилизованного мира, продолжая торговать с агрессором.

Россия дождалась ситуации, когда может пролоббировать свои идеи через утомленных европейских политиков. "Мюнхенский план", если и не создавался в Кремле, то точно соглашался там. Так же как и "формула Штайнмайера". Хуже всего то, что сближение ЕС и России будет происходить за счет Украины.

Что имеем такого, чтобы предложить Европе? Чем можем быть полезны для ЕС?

- Есть опытное, трудоспособное население. Это - не просто рабочая сила, а умные цивилизованные люди. Для Европы они значительно приятнее, чем мигранты с Ближнего Востока. Имеем достаточно перспективную ИТ-сферу. Но главное - наше расположение. Можем стать определенным хабом на входе в Евросоюз. Через нас будут заходить азиатские и африканские страны.

Однако нет никакой стратегии для развития нашего потенциала от власти. Украина может стать зоной опережающего развития Европы. Для этого есть все предпосылки, помимо воли нашей власти.

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На какие основные аспекты "мюнхенского плана" следует обратить внимание. Что там является наиболее опасным?

- Сам факт существования таких планов - уже опасность. Ведь их согласовывали без участия Украины. Чтобы там не было написано, главное - к нам до сих пор относятся как к объекту. Россия во всех своих таких инициативах продвигает только одно - особый статус Донбасса в той или иной форме. Хотят создать в составе нашего государства регион, который будет ориентирован не на Киев, а на Москву. После этого в Кремле ожидают, что другие пограничные области Украины захотят себе особый статус.

Мир даже не считается с Украиной, придумывая все новые и новые неприемлемые для нас методы прекращения войны. ЕС и Россия думают, что лечат больного, который в коме.

Почему в этом плане полностью отсутствует Крым? Запад смирился с его оккупацией?

- Формально - нет. Отложили в долгий ящик на годы. Крым - огромная неотъемлемая составляющая российско-украинского конфликта. Сейчас его всячески пытаются вынести за скобки. Это уже большая уступка России, которая постоянно подчеркивает, что полуостров уже является официальной частью РФ.

Как Киев должен реагировать на этот план?

- Наш МИД отреагировал. Заявил, что такой план неприемлем. Но если на нас не обращали внимание, разрабатывая такие планы, никто не будет обращать внимание на несогласие Киева. Надо предлагать свой вариант, который можно было бы реализовать. Надо было 6 лет не говорить про самую сильную армию в Европе, а реально действовать. Сейчас, учитывая настроения общества, мы менее мощные, чем раньше.

Как в общем оцениваете Мюнхенскую конференцию по безопасности для Украины? Как проявила себя наша делегация?

- Это - производное событие. Выступили, поговорили, но не будет никаких решений и последствий. Мюнхенская конференция - почти протокольное мероприятие. Главное, что там было, это - появление плана по урегулированию ситуации на Востоке.

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Как дальше будет развиваться ситуация с этим планом?

- Его могут вынести на повестку дня во время следующей "нормандской встречи". Говорить о каждом пункте отдельно. Украина ранее предлагала изменить Минские соглашения, ведь они не работают. Вот теперь Россия будет предлагать корректировать Минск именно в контексте "мюнхенского плана". Кремль бросил через Германию свое видение будущих Минских соглашений.

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила с 14 по 16 февраля обнародовали план прекращения войны в Донбассе. Он предлагает 12 пунктов, которые полностью игнорируют все требования официального Киева. Среди них создание "нормандского формата" на уровне военных, запуск программы разминирования, восстановления торговли между Украиной и России на принципах свободной зоны, постепенное снятие санкции из России, ее сближение с Европейским Союзом. Документ также призывает к общенациональному диалогу по поводу новой идентичности Украины, который должен учитывать взгляд соседей, включая Россию.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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