Россия - поставщик оружия Ирану. Необходимо расследовать ее роль в катастрофе

Уламок українського літака, на якому видно отвір від потрапляння фрагменту іранської ракети. Фото: ОП

После того, как Иран признал причастность к катастрофе украинского самолета, власти должны требовать расследования с привлечением всех заинтересованных сторон. В частности, должны быть получены ответы о роли России как государства-поставщика ракетных комплексов, и ее военных советников, работающих с иранскими военными.

Об этом на своей странице в Facebook написала сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

"Иран признал, что сбил наш самолет. Теперь важно, чтобы украинская власть четко задала вопрос о типе ракеты и о прямом или косвенном участии в этом кошмаре Москвы, которая продает оружие таким странам и чьи инструктора обучают сбивать авиацили. Украина просто обязана созвать Совбез ООН и президент должен не молчать в унисон с Москвой, а требовать это еще 3 дня назад. Именно там надо ставить вопрос о совместной с другими странами, чьи граждане пострадали, следственную группу. Так украинская власть действовала в 2014, когда над нашим оккупированным Донбассом с российского Бука сбили самолет", - написала Геращенко.

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Кроме того, нардеп упрекнула власть за то, что госчиновники - несмотря на очевидную для всех версию ракетного удара - до последнего пытались переложить вину на украинский экипаж и авиаперевозчика - компанию МАУ.

"Единственные, кто сомневались в профессионализме экипажа и в безопасности украинского самолета и перевозчика - это украинская власть. Единственные, кто на весь мир нанесли первый мощный удар по профессиональной чести, авторитету и памяти погибшего украинского экипажа - это украинская власть. Сначала посольство, которое в первом официальном сообщении категорически исключило ракету или теракт, затем президент, который поручил генпрокурору возбудить дело о неисправности самолета и ошибке экипажа. И уже когда весь мир говорил о ракете, и честь Украины защищали премьеры Канады, Великобритании, Австралии, украинский президент не сдавался и повторял "не все так однозначно", - считает политик.

11 января, в субботу утром, Иран официально признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными. Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой". "Мои мысли и молитвы со всеми семьями, у которых траур. Я выражаю искренние соболезнования", - написал Рухани в субботу в Твиттере. "Внутреннее расследование Вооруженных сил пришло к выводу, что, к сожалению, ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей", - отметил президент Ирана. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца. Пассажирский авиалайнер Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.