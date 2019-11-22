Россия передала Польше "чеченские материалы" против Мазура

Игоря Мазура задержали в Польше по требованию РФ.

Россия переслала Польше материалы в отношении гражданина Украины Игоря Мазура. Ранее он был задержан в Польше по запросу РФ. Материалы касаются так называемого "чеченского дела".

"Я думаю, это те показания, которые выбиты из Николая Карпюка, Станислава Клиха, который сейчас лечится в психиатрической больнице после тех пыток; еще показания нескольких россиян, сидящих в российских тюрьмах, которые сидели за уголовные преступления, а затем через 20 лет вспомнили, что еще и "в Чечне воевали".

То есть это - надуманные показания, потому что, по тем материалам, я был командиром подразделения, где служил Арсений Яценюк, братья Тягнибоки, служили ребята, которые в то время были вообще детьми - нельзя воевать в три с половиной года", прокомментировал Мазур.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ветеран АТО Мазур вернулся в Украину

По словам Мазура, с этими бумагами должен ознакомиться украинский консул.

В ночь на 14 ноября задержанный в Польше сотрудник Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека, один из лидеров "УНА-УНСО", ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур вернулся в Украину. Перед этим Мазура передали на поруки Генерального консула Украины в Люблине. Посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил, что Интерпол не закрыл дело Мазура, оно "в подвешенном состоянии".