Россия хочет использовать Украину, пока недостроен "Северный поток-2"

Михаил Гончар: Россия хочет временно использовать Украину и нашу транзитную систему, пока не решат свои проблемы. Фото: Укринформ

Газовая встреча в Брюсселе - это дипломатические реверансы российской и украинской стороны. Все говорят об удачных, конструктивных переговорах. Но по факту никакого письменного соглашения не подписали. Встреча в Брюсселе выглядит как договоренность дальше договариваться.

Об этом говорит эксперт по энергетике Михаил Гончар в эфире телеканала "Рада".

"Россияне сейчас должны вести себя осторожно. На прошлой неделе Европейский суд ограничил использование газопровода "ОПАЛ", который является продолжением уже существующего "Северного потока". Это уменьшает его мощность вполовину. Именно под давлением этих обстоятельств РФ вынуждена вести себя конструктивно. Но это не значит, что их стратегический подход изменился", - считает эксперт.

По его словам, Россия делает ставку на изменения в Европарламенте.

"Там прошли выборы и 1 ноября начнет действовать новая Европейская комиссия. Кремль надеется, что они будут более лояльны.

"Газпром" предлагает нам краткосрочные договоренности по транзиту. Однако с европейскими клиентами у россиян контракты на долгий срок. Не хотят подписывать с Украиной соглашение о транзите на 10 лет. Но пока "Северный поток-2" не достроили и он до сих пор находится под санкциями, Кремль должен как-то поставлять газ европейцам. Поэтому Россия хочет временно использовать Украину и нашу транзитную систему, пока не решат эти проблемы", - объясняет Гончар.

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Украина не может согласиться на краткосрочные контракты, поскольку рискует быть использованной, отмечает он.

"Стоит настаивать на соглашении на 10 лет. По прошлому контракту с "Газпромом", у нас было прописано 110 миллиардов кубометров газа в год. Но 60 - тот минимум, на который мы можем согласиться. Но раньше россияне регулярно недопоставляли нам газ. Поэтому стоит настаивать на том, что любые разговоры с "Газпромом" в двустороннем варианте возможны только после того, как он выплатит компенсацию за недопоставленные ресурсы по решению Стокгольмского арбитража, - добавляет эксперт.

Трехсторонние газовые переговоры Украины, России и Европейского союза состоялись 19 сентября. Главной темой были условия транзита российского газа в ЕС через территорию Украины с 1 января 2020-го.