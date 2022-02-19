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воскресенье, 20 февраля 2022 00:15

Спецтема: Враг возле украинской границы

Россия готовит теракты на Донбассе, как повод для введения "миротворцев" - Залужный

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Россия готовит теракты на Донбассе, как повод для введения &quot;миротворцев&quot; - Залужный
Враг может минировать пути, по которым вывозят мирных жителей на территорию РФ. Фото: Минобороны Украины. Фото: Міноборони України

На временно оккупированных Донецкой и Луганской областях Россия готовит теракты, жертвами которых должны стать мирные жители.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook.

Россия хочет использовать это как повод для ввода своих военных.

"На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российские кадровые военные и спецслужбы готовят теракты. Враг стремится использовать это в качестве повода для обвинения Украины и введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ под видом "миротворцев"", - говорится в сообщении.

Залужный отметил, что артиллерию специально разместили в населенных пунктах, создав угрозу для мирных жителей. В планах противника – минирование мостов и путей, по которым оккупационная администрация вывозит мирных жителей на территорию РФ, минирование автомобилей, жилых домов и общественных объектов.

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"Под особой опасностью находятся автобусы и поезда с детьми-сиротами и пожилыми людьми, вывозимыми по известным и запланированным ими графикам и маршрутам", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Залужный в очередной раз подчеркнул, что Украина не планирует никаких наступательных действий на Донбассе.

"Обнародуя преступные намерения агрессора, мы пытаемся сломать эти сценарии. Ведь наша главная задача – сохранить жизнь сограждан с обеих сторон линии столкновения", - подытожил он.

Глава оккупационной администрации в ОРДЛО Денис Пушилин 18 февраля заявил о начале эвакуации населения в Россию. Конкретных причин он не назвал, а выдал фейк о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы "в ближайшее время отдаст указ о наступлении". По его словам, в ходе обстрелов населенных пунктов может подвергаться угрозе жизни и здоровью мирных жителей.

О том, что боевики готовят эвакуацию населения в оккупированных районах Донецкой области из-за возможного обострения ситуации, сообщал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Ответственность за ситуацию на временно оккупированных территориях имеет государство-оккупант Российская Федерация. В ВСУ отметили, что любой ущерб, который может быть причинен людям или объектам инфраструктуры на временно оккупированных территориях, является провокацией.

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