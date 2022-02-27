Российские оккупанты на Сумщине занимаются мародерством

В городе Тростянец, Сумская область, российские военные занимаются мародерством.

Мародеров сняла камера наблюдения. Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко.

"Русский мир. Оккупанты мародерят в Тростянке.

Собственно, для этого они сюда и шли", - отметил Цаплиенко.

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Продолжаются третьи сутки российского военного вторжения против Украины. Российский оккупант снизил темпы наступления, но все еще продолжает попытки развить успех на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины.

Личный состав оккупационных войск, подавляющее большинство которых молодые срочники, истощен предыдущими военными учениями. Имеет низкое морально-психологическое состояние. Имеют место факты дезертирства, отказа военнослужащих ВС РФ от участия в боевых действиях против Украины и сдачи в плен.