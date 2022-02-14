Росія перекидає до кордону України танки - СІТ

Россия сосредотачивает свою технику вблизи восточных границ. Фото: Reuters

Российские танки покидают полигон под Воронежем, их перебрасывают к границе с Украиной.

Об этом сообщил Conflict Intelligence Team.

Там сообщают, что у сети появилось несколько видео с военной техникой. Они сняты на станции Масловка в пригороде Воронежа. Оттуда уже наблюдали переброску техники к украинским границам в конце прошлого года.

"На площадке возле железнодорожных путей снова видна техника, а на путях стоит эшелон с самоходными артиллерийскими установками "Мста-С" и танками Т-80. Также на видео можно заметить, как с площадки выезжает пустой танковый транспортер", - отмечают расследователи.

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Также в сообщении говорится, что танки были отмечены на поездах в Белгороде.

"После проверки железнодорожными базами данных выяснилось, что эшелоны следовали со станций Московской области", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации расследования, в Белгородской области был замечен эшелон, отправившийся из Смоленской области.

Новые спутниковые снимки показывают, что Россия продолжает последние недели наращивать свои силы в оккупированном Крыму и вблизи восточных границ Украины. Фотографии сделала американская компания Maxar Technologies. Ранее она показала базу в Крыму, заполненную БТРами и танками.