Резко возрастает количество украинцев, недовольных работой Зеленского

53% украинцев считают, что события развиваются в неправильном направлении. Фото: uain.press

Количество украинцев, считающих, что дела в Украине развиваются в неправильном направлении, за пол года выросла в три раза - до 53% по сравнению с 17% в сентябре 2019 года.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Центра Разумкова. Его проводили 13-17 февраля

"25% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении (в сентябре 2019-го так считали 57%, в декабре 2019 года - 44%), 53% - что события развиваются в неправильном направлении (в сентябре - 17%, в декабре - 36%)", - говорится в результатах.

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Доля тех, кто считает, что события развиваются в неправильном направлении, существенно превысила долю тех, кто придерживается противоположной точки зрения.

Сейчас в то, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет, верят 21% граждан (в сентябре 2019 года таких было 41%, в декабре - 28%).

Из всех органов власти украинцы больше всего доверяют армии. Недоверие чаще высказывается государственному аппарату (чиновникам) - 77%.