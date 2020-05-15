Ректор харьковского вуза погорел на взятке

Ректор харьковского вуза требовал 300 тыс. грн взятки. Фото: Нацполиция

В Харькове на взятке задержали ректора и одного из проректоров харьковского университета.

Злоумышленники требовали 300 тыс. грн за предоставление согласия на аренду помещений университета. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Полицейские установили, что ректор и проректор одного из харьковских вузов требовали от предпринимателя неправомерную выгоду в размере 300 тыс. грн за предоставление согласия на аренду помещений университета. Чиновники требовали перечислить указанную сумму на счет подконтрольного им благотворительного фонда", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыск в университете. Как отмечается, квитанцию ​​о перечислении денежных средств на счет благотворительного фонда от частного предпринимателя получил лично ректор.

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Ректора и проректора задержали, им грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Правоохранители не указали название университета.

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