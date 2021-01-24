Автор: Фото предоставлено Оксаной Владимировой «Ребенок сгорал у нас на руках» - Артем Кривенда борется с сепсисом, пневмонией и гепатитом.

15-летний Артем Кривенда из села Белозерье Черкасской области находится в реанимации детской областной больницы. У него диагностировали сепсис, пневмонию и гепатит. На лечение нужна помощь.

"Все началось после того, как Артем случайно сбрил на лице прыща. Через день у него распухла губа. А утром 17 января поднялась высокая температура. Мы повезли его в больницу Смелы. Хирург осмотрел и говорит: "Мы вас не берем, езжайте в Черкассы". Мы с почти бессознательной ребенком на руках поехали в детскую областную больницу. Ребенок сгорал у нас на руках. Дежурный врач срочно взялась спасать нашего сына. Первые сутки в реанимации была тяжелые, а следующие критически тяжелыми. У меня была паника, я не могла ничем помочь своему ребенку. Сынишка умирал у меня на руках. Врач была как Ангел-Хранитель. Волновалась, звонила даже из дома. За его жизнь борются врачи, мы, родные, близкие, знакомые и не знакомые люди. Я поняла, что у моего сыночка не один Ангел-хранитель, а их сотни. Артему стало лучше, но болезнь не отступает. Ему назначили очень сильные антибиотики. Больница нас обеспечила лишь на три дня, на дальнейшее лечение надо искать немалые деньги. Их не в состоянии собрать даже наша большая семья. Обращаемся за помощью к людям. Каждая ваша гривна - это шаг к спасению нашего сыночка", - рассказала Gazeta.ua мать Оксана Владимирова.

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Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 5168 7427 2948 9009 (Владимирова Оксана Владимировна).