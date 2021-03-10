"Ребенка выдавили" - мать просит помощи на реабилитацию дочери

Автор: Фото предоставлено Татьяной Маслий 5-летняя Виктория Четвертак из Запорожья имеет эпилептическую енцефолопатию, синдром Веста, тяжелую форму эпилепсии. Нужно минимум 5 реабилитаций в год. Стоимость одного курса составляет 50 тыс.грн.

5-летняя Виктория Четвертак из Запорожья имеет эпилептическую енцефолопатию, синдром Веста, тяжелую форму эпилепсии. Ребенку нужна постоянная реабилитация. Стоимость одного курса составляет 50 тыс.грн.

"За жизнь и здоровье Викуси мы боремся с самого ее рождения. Во время моей беременности никаких отклонений не проявляли. Мы заранее выбрали лучшее заведение. Роды начались немного раньше. У меня клинически узкий таз, а плод был больше 3 кг. И врачи ребенка выдавили. Доченька родилась синей. Впоследствии в Викуси обнаружили все эти диагнозы. Со мной тоже было не все хорошо. Первые три года мы "жили" в реанимациях и больницах. Ребенок нуждается в постоянной реабилитации, не менее 5 раз в год. Несмотря на то, что я сама постоянно с доченькой занимаюсь, нужна и профессиональная реабилитация. С нашим диагнозом подходит только столичный реабилитационный центр "Бобат". Вика очень хорошо идет в развитии. Она начала держать голову, понемногу сидит. Наш епилептолог уверяет, что есть все шансы даже стоять. Поэтому я ищу помощь везде, чтобы улучшить состояние дочери. Стоимость

одного курса реабилитации составляет 50 тысяч гривен. Их нужно хотя бы пять на год. Для нашей это заоблачные деньги. За эти годы мы остались без жилья, машины и любых сбережений. Нам приходится просить помощи в неравнодушных людей", - рассказала Gazeta.uaмать Татьяна Маслий.

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Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 4731 2196 1454 2086 или Монобанка: 5375 4141 1224 5211 (Маслий Татьяна Степановна).