Разработали таблетки, которые защищают от осложнений Covid-19

 
Ексклюзивы
1/5
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел театральный карнавал
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел театральный карнавал
Просмотров: 162
"Страшная тенденция. Наука превращается в разновидность религии" - эксперт об эпидемии
"Страшная тенденция. Наука превращается в разновидность религии" - эксперт об эпидемии
1 Просмотров: 387
"Били людей - страшное дело. Загоняли под замок и поджигали" - воспоминания очевидцев террора в Больших Липнягах
"Били людей - страшное дело. Загоняли под замок и поджигали" - воспоминания очевидцев террора в Больших Липнягах
Просмотров: 936
От продавца и тамады – до певца: Роман Скорпион рассказал о начале карьеры
От продавца и тамады – до певца: Роман Скорпион рассказал о начале карьеры
Просмотров: 459
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
2 Просмотров: 549
Главное требование - лояльность к президенту: "слуги" в Трускавце решат судьбу нескольких министров и спикера
Главное требование - лояльность к президенту: "слуги" в Трускавце решат судьбу нескольких министров и спикера
1 Просмотров: 450
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Просмотров: 1818
Новая волна коронавируса неотвратимая и мощнее предыдущих
Новая волна коронавируса неотвратимая и мощнее предыдущих
Просмотров: 585
"Возможна узурпация власти" – как Зеленский будет использовать антиолигархический закон
"Возможна узурпация власти" – как Зеленский будет использовать антиолигархический закон
Просмотров: 252
Новая политическая сила вырастет во взаимодействии бизнеса, среднего звена государственного управления и армии
Новая политическая сила вырастет во взаимодействии бизнеса, среднего звена государственного управления и армии
Просмотров: 297
Фото
Все фото
26
6
5
18
18
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел театральный карнавал
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел театральный карнавал
День Ангел 1 октября отмечает владелец лишь одного имени
День Ангел 1 октября отмечает владелец лишь одного имени
&quot;Потеряла 10 килограмм, бегала за булавками среди ночи&quot; - как украинка стала Мисс Мира Plus Size-2021
"Потеряла 10 килограмм, бегала за булавками среди ночи" - как украинка стала Мисс Мира Plus Size-2021
Как спасали детей, родившихся в концлагере
Как спасали детей, родившихся в концлагере
День ангела 30 сентября: сегодня поздравляем обладательниц 4 важных имен
День ангела 30 сентября: сегодня поздравляем обладательниц 4 важных имен
Видео
Все видео
Билеты на поезда дальнего следования можно купить в Viber и Telegram
Билеты на поезда дальнего следования можно купить в Viber и Telegram
На портале "Дія" можно получить более 70 госуслуг: как зарегистрироваться
На портале "Дія" можно получить более 70 госуслуг: как зарегистрироваться
Украина отдает дань памяти жертвам Бабьего Яра
Украина отдает дань памяти жертвам Бабьего Яра
Американец месяц живет в аэропорту "Борисполь"
Американец месяц живет в аэропорту "Борисполь"
Футболист на "Олимпийском" спел гимн Украины и стал звездой сети: трогательное видео
Футболист на "Олимпийском" спел гимн Украины и стал звездой сети: трогательное видео
Интервью
1/5
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 396
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 7533
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
Просмотров: 405
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 612
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
Просмотров: 1935
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
01 октября 2021
Просмотров: 108
Доки є "проблема Московії" – світ у небезпеці
Минуло три місяці відтоді, як Джозеф Байден визначив для диктатора Московії коридор прийнятності. Окреслив лінії, які переступати не можна, і ...
пятница, 01 октября 2021 23:54

Разработали таблетки, которые защищают от осложнений Covid-19

  Комментировать
Разработали таблетки, которые защищают от осложнений Covid-19
В США разработали таблетки против коронавируса. Фото: Укринформ

Компания Merck разработала экспериментальный препарат против тяжелой формы Covid-19.

Результаты испытаний свидетельствуют, что он снижает риск госпитализации или смерти примерно наполовину, сообщила AP.

Препарат под названием мольнупиравир давали дважды в день пациентам, у которых недавно обнаружили заболевания. Эти таблетки могут стать первыми в мире против Covid-19.

В испытаниях препарата участвовали 775 добровольцев, которых поделили на две группы. Одной давали как лекарство мольнупиравир, а другой - плацебо. Лишь 7,3% лиц, принимавших мольнупиравир, были госпитализированы и никто из них не умер. В группе, принимавшей плацебо, госпитализировали 14,1% пациентов, при том, что 8 из них погибли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Определили страны, где больше всего умирают от Covid-19

Американская фармацевтическая компания Pfizer начала 2/3 фазу испытания приема противовирусного препарата PF-07321332, который, как ожидается, сможет стать профилактикой Covid-19. В случае успеха испытаний, терапия сможет остановить вирус на начальной стадии, то есть до того, как у него появится возможность широко распространяться.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Разработали таблетки, которые защищают от осложнений Covid-19». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Монике Белуччи - 57. Самые соблазнительные фото легендарной итальянки
Монике Белуччи - 57. Самые соблазнительные фото легендарной итальянки
14
 Просмотров: 22464
Для запуска &quot;Северного потока-2&quot; неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
 Просмотров: 7533
Как жили киевляне под нацистской оккупацией - оцифровали архивные фото
Как жили киевляне под нацистской оккупацией - оцифровали архивные фото
8
 Просмотров: 6354
Гороскоп на 30 сентября: кого по-настоящему осчастливит конец месяца
Гороскоп на 30 сентября: кого по-настоящему осчастливит конец месяца
 Просмотров: 4113
Украинских заробитчан депортируют из России
Украинских заробитчан депортируют из России 1 Просмотров: 3465
Общество
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел театральный карнавал
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел театральный карнавал
26
 Просмотров: 162
Как получить электронный рецепт на инсулин - инструкция
Как получить электронный рецепт на инсулин - инструкция Просмотров: 90
"Страшная тенденция. Наука превращается в разновидность религии" - эксперт об эпидемии
"Страшная тенденция. Наука превращается в разновидность религии" - эксперт об эпидемии
 1 Просмотров: 387
Праздник приближается: Киев уже готовит новогоднюю сказку на Софийской площади
Праздник приближается: Киев уже готовит новогоднюю сказку на Софийской площади Просмотров: 90
В ОАЭ можно без экзаменов обменять украинское водительское удостоверение
В ОАЭ можно без экзаменов обменять украинское водительское удостоверение Просмотров: 144
Больше всего комментируют
8
"Украина - проект Запада. Поеду в ДНР воевать" - 16-летний киевлянин возмутил сеть антиукраинскими заявлениями
5
Саакашвили задержали - премьер Грузии
4
Добкин обозвал "дебилами" тех, кто называет Путина х*йлом
2
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
2
В Трускавце Стефанчук представит IT-проект управления страной
Голосов: 57200
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть