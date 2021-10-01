Разработали таблетки, которые защищают от осложнений Covid-19

В США разработали таблетки против коронавируса. Фото: Укринформ

Компания Merck разработала экспериментальный препарат против тяжелой формы Covid-19.

Результаты испытаний свидетельствуют, что он снижает риск госпитализации или смерти примерно наполовину, сообщила AP.

Препарат под названием мольнупиравир давали дважды в день пациентам, у которых недавно обнаружили заболевания. Эти таблетки могут стать первыми в мире против Covid-19.

В испытаниях препарата участвовали 775 добровольцев, которых поделили на две группы. Одной давали как лекарство мольнупиравир, а другой - плацебо. Лишь 7,3% лиц, принимавших мольнупиравир, были госпитализированы и никто из них не умер. В группе, принимавшей плацебо, госпитализировали 14,1% пациентов, при том, что 8 из них погибли.

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Американская фармацевтическая компания Pfizer начала 2/3 фазу испытания приема противовирусного препарата PF-07321332, который, как ожидается, сможет стать профилактикой Covid-19. В случае успеха испытаний, терапия сможет остановить вирус на начальной стадии, то есть до того, как у него появится возможность широко распространяться.