Разлились реки, села подтоплены: рассказали о последствиях непогоды на Закарпатье

На Закарпатье в результате кратковременных ливней произошли подтопления в отдельных населенных пунктах в горных районах.

Там вода разлилась на проезжую часть, разрушены мостки и берегоукрепления. Об этом сообщается в управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

"27 июля около 13:00 в результате прохождения кратковременных ливней произошло резкое поднятие уровня воды в горных ручьях и реках. Как следствие, в области подтоплено ряд населенных пунктов, разрушены мосты и берегоукрепления. В Воловецком и Межгорье затруднен проезд", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в с. Верхний Студеный Межгорского района местный ручей разлился на автомобильную дорогу. 3 домохозяйства подтоплены. В с. Ростока наблюдается разлив местного ручья на центральной улице протяженностью около одного километра затруднено подъезд автомобилей к 10 домохозяйств.

"В с. Скотник Воловецкого района рекой Веча уничтожено 1 и повреждены 3 мостики, подтоплено одно домохозяйство. Также через излив воды затруднено транспортное сообщение с 36 домохозяйствами. Повреждено около 30 м берегоукрепления и около 20 м грунтовой дороги", - сообщили в управлении.

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Для оказания помощи местному населению в расчистке русла привлекались спасатели 11-й государственной пожарно-спасательной части пгт. Воловец и государственного пожарно-спасательного поста с. Пилипец.

Сейчас идет работа над ликвидацией последствий непогоды продолжается.

Мощный ливень с градом и порывами ветра пронеслась Киевом. Последствиями непогоды стали разбитые деревьями авто и подтоплены дороги. Частично было заблокировано движение по дорогам.