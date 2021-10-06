"Равновесие у Богданы так и не появилось" - мать на лечение дочки в Китае просит помощи

Автор: Фото предоставлено Натальей Гасевич 16-летняя Богдана Гасевич из Винницы имеет ДЦП, нижний спастический парапарез, эписиндром. После второй операции нуждается в реабилитации в клинике головного мозга в Китае. Нужна помощь.

16-летняя Богдана Гасевич из Винницы имеет ДЦП, нижний спастический парапарез, эписиндром. Перенесла две операции. Нуждается в реабилитации в клинике заболевания головного мозга в Китае. Нужна помощь.

"Богдана родилась 7-месячной, лечились у невролога. Начала говорить и научилась сидеть, - рассказала Gazeta.ua мать Наталья Гасевич. - В 3 года были на реабилитации в Липовце. Но потом начались судороги и припадки. Была противосудорожная терапия. В 8 лет дочери подсекли сухожилия, загипсовали ноги. Исчез перекрест ног, и она с помощью начала ходить ровно. После второй операции ходит в ходунках. Но равновесие в доченьки так и не появилось. Врачи советуют пролечить Богдану за рубежом. Посоветовали Китай, там даже лежачих ставят на ноги. Трехмесячный курс стоит более 13 тысяч долларов. Еще 60 тысяч гривен нужны на перелет в обе стороны. Благодаря неравнодушным людям мы собрали основную сумму. Осталось еще около 15 тысяч гривен. Вроде сумма и не большая, но для нашей семьи непосильная. Поэтому мы должны снова обращаться к людям. Будем благодарны за каждую гривну".

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Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 5168 7573 5296 9879 (Гасевич Наталья Вильянинивна).