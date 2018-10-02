Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты

Владимир Фесенко: Система политического менеджмента находится в режиме ручного управления. Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО

Есть около 15 возможных вариантов второго тура президентских выборов.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал политолог Владимир Фесенко.

"Скорее всего будут Порошенко и Тимошенко. Но для Петра Алексеевича серьезным вызовом может стать единый кандидат от Москвы. Тогда борьба за выход во второй тур существенно усложнится. Предполагаемого победителя выборов называть еще рано", - считает эксперт.

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По его мнению, Вакарчук и Зеленский будут баллотироваться.

"Если бы у нас была парламентская республика, Вакарчук бы хорошо подходил. Был бы украинским Вацлавом Гавелом, человеком с ценностями, моральным авторитетом. Но у нас президента воспринимают как главного руководителя страны. Требуют, чтобы он отвечал за все. Система политического менеджмента находится в режиме ручного управления", - добавляет политолог.

Полное интервью с Владимиром Фесенко читайте в журнале "Країна" от 4 октября.