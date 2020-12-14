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понедельник, 14 декабря 2020 18:52

Рассказали о последствиях непогоды на Сумщине

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Рассказали о последствиях непогоды на Сумщине
Сумскую область ледяные дожди накрывают второй день подряд. Фото: Facebook

На Сумщине, где ледяные дожди говорится 2-й день подряд, из-за гололеда на дорогах - многочисленные аварии, а в травмпунктах - пешеходы, не устояли на тротуарах.

Спасатели достают из кюветов легковушки, буксируют рейсовые автобусы и маршрутки, съехали в кювет. Об этом сообщает ТСН.

"Пока данных о пострадавших в авариях нет. Чего не скажешь о пешеходах. Только за сегодня в травмпункт в Сумах обратились около 80 человек с переломами, вывихами, растяжениями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Шостке, Конотопе и Белополье из-за гололеда сегодня школьники учатся дистанционно.

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"Коммунальные автобусы курсируют по измененным маршрутам. А троллейбусы из-за обледенения линий иногда совсем останавливаются.

Те, что остались на рейсах, возвращаются в депо. Все дороги посыпанных смесью, пробок нет. А вот тротуары и остановки общественного транспорта - скользкие. Жители жалуются, что их не посыпают, и выкладывают в соцсети видео, кто и как добирались на работу", - говорится в сообщении.

Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что декабрь ожидается теплым. С 12 декабря и до конца месяца прогнозируют морозы. Ночью доходить до -13°С. До -15°С будет 24-26 числа. Под Новый год температура составит -4°С.

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14
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