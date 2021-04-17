Рассказали, кому можно отсрочить введение второй дозы Covid-вакцины

Людям, которые переболели после получения первой дозы ковид-вакцины, могут перенести прививки. Фото: Reuters

Введение второй дозы вакцины от коронавируса AstraZeneca можно отсрочить на полгода.

Это возможно, если человек переболел Covid-19 после получения первой дозы прививки. Об этом сообщил главный санврач Виктор Ляшко.

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"Если человек заболел между первой и второй прививкой, то вторую прививку можно отложить на 6 месяцев, чтобы дозу получил человек, который больше в ней нуждается", - объяснил Ляшко.

Вакцинация против коронавируса в Украине началась 24 февраля. Первыми препарат начали вводить медицинским работникам коронавирусных больниц, бригадам экстренной помощи, сотрудникам лабораторий, тестирующих на коронавирус, жителей и персонал домов престарелых и военных на фронте. Второй этап из пяти начали 22 марта. На нем прививки делают врачам всех учреждений здравоохранения, социальным работникам и людям старше 80 лет.