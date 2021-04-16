Рассказали кого в первую очередь будут прививать вакциной от Pfizer

Вакциной от Pfizer будут прививать медиков и пожилых людей. Фото: Reuters

Министерство здравоохранения разъяснило, кто в первую очередь получит вакцину производства Pfizer-BioNTech.

"Вакциной производства Pfizer-BioNTech (Comirnaty), которую сегодня доставили в Украину, в первую очередь будут прививать персонал и жителей домов престарелых", - говорится в сообщении Telegram канал Минздраве.

Следующими будут работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничники.

За каждым привитым первой дозой Comirnaty будет зарезервирована вторая доза вакцины из этой же партии в 117 000 доз.

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В Украины 16 апреля прибыла партия вакцин производства Pfizer / BioNTech. Всего прибыло 117 000 доз. Стартуют прививки этим препаратом 18 апреля.