Район полностью избавился приходов РПЦ

На Стрыйщине все православные церкви перешли к ПЦУ. Фото: stryi-rda.gov.ua

В Стрыйском районе Львовской области все православные приходы перешли в Православную церковь Украины.

27 февраля на приходских собраниях церкви Покрова Божией Матери в Бани Лисовецкой большинством голосов принято решение о переходе религиозной общины из подчинения РПЦ к ПЦУ. Один голос был против, сообщает Стрыйская РГА.

"Баня Лысовицкая является малой Родиной Героев АТО Тараса Бруса и Романа Магаса, отдавших свою молодую жизнь за Украину. Решение общины о присоединении к единой, поместной, признанной Константинополем и выстраданой многими поколениями украинский Православной Церкви является свидетельством того, что Баня Лысовицкая всегда была и остается патриотическим украинским селом", - говорится в сообщении.

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На Стрыйщине РПЦ окончательно перестала существовать. Общины в селах Песчаны, Верчаны и Баня Лысовицкая приняли решение о переходе к Украинской Православной Церкви.

Предстоятель Православной Церкви Украины Епифаний после богослужения в Черновцах заявил, что распоряжаться церковным имуществом вправе общество, а не священнослужители храма.