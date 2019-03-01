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пятница, 01 марта 2019 22:49

Район полностью избавился приходов РПЦ

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Район полностью избавился приходов РПЦ
На Стрыйщине все православные церкви перешли к ПЦУ. Фото: stryi-rda.gov.ua

В Стрыйском районе Львовской области все православные приходы перешли в Православную церковь Украины.

27 февраля на приходских собраниях церкви Покрова Божией Матери в Бани Лисовецкой большинством голосов принято решение о переходе религиозной общины из подчинения РПЦ к ПЦУ. Один голос был против, сообщает Стрыйская РГА.

"Баня Лысовицкая является малой Родиной Героев АТО Тараса Бруса и Романа Магаса, отдавших свою молодую жизнь за Украину. Решение общины о присоединении к единой, поместной, признанной Константинополем и выстраданой многими поколениями украинский Православной Церкви является свидетельством того, что Баня Лысовицкая всегда была и остается патриотическим украинским селом", - говорится в сообщении.

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На Стрыйщине РПЦ окончательно перестала существовать. Общины в селах Песчаны, Верчаны и Баня Лысовицкая приняли решение о переходе к Украинской Православной Церкви.

Предстоятель Православной Церкви Украины Епифаний после богослужения в Черновцах заявил, что распоряжаться церковным имуществом вправе общество, а не священнослужители храма.

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01
марта

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