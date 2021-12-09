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четверг, 09 декабря 2021 14:43

Радиодиктант национального единства без ошибок написал только один человек

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Победительницей Радиодиктанта национального единства стала Галина Шура из села Комарово Ковальского района Волынской области. Ей удалось написать диктант без ошибок.

Об этом сообщил член правления "Суспільного" Дмитрий Хоркин в эфире "Украинского радио" 9 декабря.

Одну ошибку в диктанте допустили три участника: Надежда Палий из Львовской области, Максим Слюсаревский из Киева и Юлия Шекет (Тишко). По две ошибки допустили 12 человек, которые прислали свои работы на проверку.

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Всего на проверку пришли 14 573 письма с текстом диктанта. Из них 1824 - в бумажном виде и 12749 - на электронную почту.

Все победители получат в подарок книги от издательств-партнеров "Украинского радио".

Автор: скриншот
  Список победителей Радиодиктанта национального единства-2021
Список победителей Радиодиктанта национального единства-2021

Радиодиктант национального единства - ежегодное событие, которое инициировало и проводит "Украинское радио" ко Дню украинской письменности и языка. Первый радиодиктант состоялся в 2000 году. Сейчас это самый масштабный флешмоб по популяризации украинского языка.

Автором и чтецом текста в этом году стал украинский писатель Юрий Андрухович. Радиодиктант был об осени, красоте и социальной дистанции Позже Андрухович заявил, что текст радиодиктанта станет началом его новой книги.

Автором прошлогоднего радиодиктанта стал писатель и издатель Иван Малкович. Он посвятил его вызовам книжной эры. Без ошибки текст написал тоже только один человек.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
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Дата
09
декабря

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