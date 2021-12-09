Радиодиктант национального единства без ошибок написал только один человек

Победительницей Радиодиктанта национального единства стала Галина Шура из села Комарово Ковальского района Волынской области. Ей удалось написать диктант без ошибок.

Об этом сообщил член правления "Суспільного" Дмитрий Хоркин в эфире "Украинского радио" 9 декабря.

Одну ошибку в диктанте допустили три участника: Надежда Палий из Львовской области, Максим Слюсаревский из Киева и Юлия Шекет (Тишко). По две ошибки допустили 12 человек, которые прислали свои работы на проверку.

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Всего на проверку пришли 14 573 письма с текстом диктанта. Из них 1824 - в бумажном виде и 12749 - на электронную почту.

Все победители получат в подарок книги от издательств-партнеров "Украинского радио".

Автор: скриншот Список победителей Радиодиктанта национального единства-2021

Радиодиктант национального единства - ежегодное событие, которое инициировало и проводит "Украинское радио" ко Дню украинской письменности и языка. Первый радиодиктант состоялся в 2000 году. Сейчас это самый масштабный флешмоб по популяризации украинского языка. Автором и чтецом текста в этом году стал украинский писатель Юрий Андрухович. Радиодиктант был об осени, красоте и социальной дистанции Позже Андрухович заявил, что текст радиодиктанта станет началом его новой книги. Автором прошлогоднего радиодиктанта стал писатель и издатель Иван Малкович. Он посвятил его вызовам книжной эры. Без ошибки текст написал тоже только один человек.