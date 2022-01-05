Рада хочет запретить продавать детям пиротехнику

Детям не будут продавать пиротехнику. Фото: Корреспондент

В парламенте было предложено внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Нардепы хотят усилить ответственность за продажу или передачу пиротехнических изделий детям, говорится на сайте Верховной Рады.

"Использование детьми фейерверков, особенно массово в период новогодних праздников, во многих случаях приводит к особо тяжелым последствиям – как для них самих, так и для окружающих", – говорится в пояснительной записке.

Документом предлагают за продажу или передачу детям пиротехники ввести штраф от 6 800 до 13 600 гривен.

За повторное правонарушение в течение года парламентарии предлагают наказывать штрафом от 13 600 до 17 тысяч гривен.

В случае одобрения документа, он вступит в силу на следующий день после опубликования.

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В Украине предусмотрена административная ответственность за нарушение правил соблюдения шума – штраф для граждан – от 85 до 255 гривен, для должностных лиц и граждан – субъектов хозяйственной деятельности – от 255 до 510 гривен. В том случае, если фейерверки используются в запрещенное время (с 22 часов по 8 утра) или вопреки решению органа местного самоуправления или опасным путем, можно вызвать полицию для фиксирования нарушения и составления протокола.