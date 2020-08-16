Рабочий упал в бункер с зерном и погиб

Мужчина погиб на месте от полученных травм. Фото: Reuters

На Харьковщине мужчина погиб упав в бункер с зерном.

Причиной падения стала неосторожность. Об этом сообщает Нацполиция Харьковской области.

"Рабочий агропредприятия по собственной неосторожности упал с высоты в бункер с зерном. От полученных травм 53-летний мужчина погиб на месте. Сообщение о происшествии поступило в полицию 16 августа в 14:50 ", - говорится в сообщении.

На место происшествия вихала следственно-оперативная группа.

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"Информация зарегистрирована в Липецком отделении полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных розслидувань.Слидчи действия продолжаются. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщают правоохранители.

15 августа во райцентре Дубровица Ровенской спасатели достали из реки Горынь тело мужчины. С помощью водолазов нашли и подняли на поверхность тело погибшего. Им оказался 17-летний юноша.