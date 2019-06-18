Пьяный россиянин заставил совершить аварийную посадку самолета

Мужчина назвался Дмитрием из Москвы. Фото: скриншот

Из-за пьяного россиянина по имени Дмитрий самолет рейсом Барселона-Москва совершил преждевременную посадку в Варшаве. Экипаж не мог его успокоить.

Инцидент с агрессивным пассажиром сняли на видео. На кадрах видно, как человек кричит в салоне и обращается к пассажирам на испанском и русском языках. Также пытается танцевать. В ролике зафиксирован момент, когда россиянина задерживают охранники.

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"Бизнес-класс бесполезен, у меня произошел неприятный несчастный случай... Вот почему мы сейчас приземляемся в Варшаве. Но я обещаю... Я - Дмитрий из Москвы", - выкрикивал беспокойный пассажир.

В сети показали видео, как Boeing 737 болгарской авиакомпании попал в зону турбулентности.