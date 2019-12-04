Путин пытается купить дешевым газом популистскую украинскую власть и жадных олигархов

Михаил Гончар: Весной ситуация переформатируется в нашу пользу. Будет больше шансов достичь нужного нам контракта. Фото: Тарас Подолян

Ранее Газпром был встроенный в вертикаль власти. Теперь он является самостоятельной государственной компанией. Проводит собственную политику.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит эксперт по энергетике Михаил Гончар.

"Ранее президент указом назначал и снимал руководителя компании. Сейчас она государственная, но независимая. Имеет Совет директоров, председателя правления. Президент или правительство могут иметь свое мнение, но не имеют права вмешиваться в деятельность предприятия. Не они ставят подпись под контрактом", - объясняет эксперт.

Важно понимать: не может быть транзита любой ценой, отмечает Михаил Гончар.

"Газпром давит политико-психологически. Реальных рычагов нет. Поэтому обещает дешевый газ и говорит о 10-15 миллиардов кубов транзита ежегодно. Но при таком уровне загрузки ГТС будет убыточной. Ее мощность - 142 млрд.

Россияне пугают, что мы не проживем без денег за транзит. Потеряем 2,5 процента внутреннего валового продукта, но экономической катастрофы не будет. Газпром взамен не сможет существовать без нашей ГТС в следующем году. Будет нести большие потери, чем Украина. 48 процентов экспорта российского газа в Европу идет транзитом через наше государство. Каждый второй кубометр проходит через украинскую сеть. Для Газпрома отказ от нее означает потерю половины выручки в год. Компания и так имеет доход меньше, чем расходы. Реализует одновременно проекты "Северный поток-2", "Турецкий поток" и "Сила Сибири". Они политические, а не коммерческие - не скоро принесут прибыль", - говорит эксперт.

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По его мнению, нам надо продержаться зиму на газе собственной добычи и запасах наших хранилищ.

"Весной ситуация переформатируется в нашу пользу. Будет больше шансов достичь нужного нам контракта. Нафтогаз имеет достаточно сопротивляемости, чтобы выстоять. Понимая это, россияне к экономическому давлению добавили политическое. Включился сам Путин. Пытается купить дешевым газом популистскую украинскую власть и жадных олигархов.

Во время предвыборной кампании Виктор Медведчук и Юрий Бойко летали в Москву вроде договариваться о газе. Кремль показал бывших регионалов как потенциально новую договороспособную сторону. Мол, негибкий Нафтогаз с Порошенко только мешают. Таким образом Газпром стимулирует Зеленского вести себя иначе, чем его предшественник. За это, мол, получит дешевый газ и мир на Донбассе. Но это - ловушка", - добавляет Михаил Гончар.

Полное интервью с Михаилом Гончаром читайте в журнале "Країна" от 5 декабря 2019 года.