Путин облегчит получение гражданства РФ: рассказали зачем

Владимир Путин пообещал максимально облегчить процесс получения российского гражданства Фото: Интерфакс

Кампания Кремля по предоставлению российского гражданства украинцам имеет две цели.

Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Виктор Небоженко.

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Президент РФ Владимир Путин во время "прямой линии" пообещал максимально облегчить процесс получения российского гражданства для граждан Украины.

"Во-первых, хотят собрать профессионалов, высосать из Украины квалифицированную рабочую силу. Второе - медленная эвакуация колаборационистов с Донецка и Луганска, сотрудничавших с оккупационными властями. Такой способ позволит им уйти от ответственности перед украинским законом. В массовом переходе с украинцев в ​​росиян сам Путин не заинтересован", - сказал эксперт.

Оккупационные власти Донбаса начала собирать заявки местных жителей на получение российских паспортов. Процессу активно способствует российская пропаганда.