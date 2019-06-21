Путин облегчит получение гражданства РФ: рассказали зачем

Кампания Кремля по предоставлению российского гражданства украинцам имеет две цели.
Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Виктор Небоженко.
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Президент РФ Владимир Путин во время "прямой линии" пообещал максимально облегчить процесс получения российского гражданства для граждан Украины.
"Во-первых, хотят собрать профессионалов, высосать из Украины квалифицированную рабочую силу. Второе - медленная эвакуация колаборационистов с Донецка и Луганска, сотрудничавших с оккупационными властями. Такой способ позволит им уйти от ответственности перед украинским законом. В массовом переходе с украинцев в росиян сам Путин не заинтересован", - сказал эксперт.
Оккупационные власти Донбаса начала собирать заявки местных жителей на получение российских паспортов. Процессу активно способствует российская пропаганда.
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