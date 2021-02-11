Путешествие в День влюбленных - куда поехать со второй половинкой

Одним из любимых городов Украинской в День влюбленных является Львов. Фото: pixabay.com

Определили 5 самых романтических маршрутов для путешествия в День святого Валентина.

Любимыми городами украинцев являются Львов, Одесса, Луцк, Черновцы и Тернополь, сообщили в Укрзализныце.

"Надеемся, что несмотря на непогоду найдутся смельчаки, которые отправятся в один из самых романтических городов Украины, чтобы ярко и незабываемо отметить День влюбленных. Также пригодятся рекомендации о наиболее интересных фотозонах и вкусных местах, которые можно посетить", - пишут в сообщении.

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Также в ведомстве рассказывают, что посетить в каждом из городов, где сделать фото и провести романтический вечер. Кроме этого, отметили, каким поездом лучше добраться до пункта назначения.

14 февраля в мире отмечают День святого Валентина. В этот день подарите любимому человеку интимный подарок или приготовьте романтический сюрприз.