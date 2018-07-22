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воскресенье, 22 июля 2018 23:10

Проверили пассажирских перевозчиков: За два дня 326 нарушений

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Проверили пассажирских перевозчиков: За два дня 326 нарушений
В Житомирской области началась проверка пассажирского транспорта и перевозчиков. Фото: Житомир.Life

В течение двух дней проверок перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки, выявлено 326 нарушений, из них 158 - отсутствие разрешительных документов.

Такие данные обнародовала "Укртрансбезопасность" по итогам рейдов, осуществленных 21 и 22 июля.

"Проверено 1230 транспортных средств, выявлено 326 нарушений, из которых 71 случай - это нарушение режима труда и отдыха. 158 нарушений, или 13% от общего количества проверенных транспортных средств - отсутствие разрешительных документов, то есть "серые" перевозчики или нелегалы", - отметили в ведомстве.

В "Укртрансбезопасности" напомнили, что вероятной причиной одного из ДТП, произошедшего 20 июля, называют усталость водителя, который уснул за рулем.

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Напомним, ДТП с участием маршрутного автобуса и крупногабаритного грузовика произошло утром 20 июля на 127-м километре дороги Киев-Чоп возле с. Глыбочицы Житомирской области. В результате аварии погибли 10 человек и 9 получили травмы различной степени тяжести.

В полиции обнародовали данные пострадавших и погибших в смертельном ДТП, среди них - 5 детей.

20 июля произошла авария с участием маршрутного такси в Николаевской области, в результате которой погибли 5 человек. Всего - 22 травмированных.

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