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понедельник, 07 марта 2022 15:37

Спецтема: Война России против Украины

Противник прокладывает телами своих военных дорогу для наступления - Залужный

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Противник прокладывает телами своих военных дорогу для наступления - Залужный
12 сутки Вооруженные силы Украины дают достойный отпор российскому оккупанту и смело защищают каждый сантиметр нашей земли. Фото: facebook.com/CinCAFU

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный призвал командиров беречь личный состав, а жителей оккупированных районов сопротивляться российскому врагу.

Соответствующее сообщение появилось в Facebook.

"Я обращаюсь к командирам – тщательно планируйте операции и немедленно реагируйте на изменения в обстановке. Человеческая жизнь – наш высочайший приоритет. Этим мы кардинально отличаемся от противника, который даже не забирает тела своих погибших и готов ими устилать нашу землю, чтобы проложить дорогу для наступления .

Я призываю жителей оккупированных районов приобщаться к движению сопротивления. У вас есть оружие, боеприпасы и мотивация. Защитите родной дом", – призвал Залужный.

Он напомнил, что враг деморализован и истощен. Но вместе с тем не оставляет попыток оцепить Киев и наращивает усилия на южном направлении.

"Устойчивая оборона Чернигова, Харькова, Николаева, Сум, Мариуполя и национальное сопротивление не позволяют противнику развить успех. На сколько бы километров враг не продвинулся вглубь нашей территории, удержать ее он не сможет".

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Воздушные силы и силы и средствами противовоздушной обороны Сухопутных войск Украины мужественно охраняют украинское небо, отметил Залужный:

"Они уже нанесли и продолжают наносить значительные потери группировке средств воздушного нападения противника".

Главнокомандующий поблагодарил каждого защитника и защитницу, с которыми "гордится быть в одном строю".

"Воины-герои, города-герои - это наша реальность. Как бы трудно нам ни было, но уж точно не будет стыдно. Мы будем вечно помнить и отомстим за каждого павшего защитника Украины. Боль утрат усиливает нашу волю к победе. Мы точно знаем, за что и за кого воюем", - написал командующий ВСУ.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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