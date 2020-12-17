Прокуратура требует ареста для Стерненка

Фото: facebook.com/sternenko

Активист и блогер Сергей Стерненко заявил, что прокуратура будет ходатайствовать об аресте для него.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Только получил на электронку от прокуроров ходатайство об избрании мне меры пресечения в виде ... содержание под стражей.

Домашний арест у меня закончился еще почти 3 недели назад. Я никуда не убежал, веду публичный образ жизни, приезжал даже на одно заседание, не произошло ", - отметил он.

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Он также сообщил, что заседание состоится 18 декабря.

Фото: facebook.com/sternenko

11 июня 2020 Стерненку сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Служба безопасности Украины заявила, что он оборонялся только в начале приступа, а затем бежал за раненым Кузнецовым почти 100 метров и ударил его ножом в сердце, когда опасности уже не было.

После этого, также в июне, Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из нападавших на Стерненка и погиб во время нападения. Стерненко находился под ночным домашним арестом в Киеве. В августе ему смягчили меру пресечения, который продолжили в сентябре.