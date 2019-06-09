Прохожие спасли женщину, которая прыгнула с моста

Девушка прыгнула с моста

8 июня в Киеве прохожие спасли женщину, которая прыгнула с пешеходного моста в Днепр.

"До прибытия работников медицинской службы, спасателями предоставлялась моральная и психологическая поддержка женщине 1989 года рождения", - сообщает ГУ ДСНС Украины в городе Киеве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина пыталась разбиться об лед и осталась жива

Причину и обстоятельства инцидента устанавливать правоохранительные органы.

В Черновицкой области полицейские спасли 24-летнюю девушку, которая прыгнула с моста в реку Днестр.