Проезд для иностранцев по дорогам Украины будет платным

Проезд для иностранцев планируют сделать платным. Фото: Твоя МАШИНА

Проезд для иностранцев по дорогам Украины планируют сделать платным.

"Для иностранцев планируем ввести платный проезд по дорогам Украины. Ведь они не всегда покупают акцизы и, получается, не совсем справедливо в отношении наших автомобилистов, которые платят акциз. Например, в Украину заезжает большая фура с полным баком горючего на иностранных номерах, она проезжает тысячу километров по нашим дорогам и ничего за это не платит. Поэтому мы будем планировать определенный механизм и будем надеяться, что депутаты это поддержат", - комментирует министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, пишет Укринформ.

По его словам, в следующем году из государственного бюджета планируется получить дополнительные средства на дороги Украины.

"Ведь если мы хотим реализовать амбициозную цель – отремонтировать 24 тысячи километров дорог за 5 лет, то, кроме дорожного фонда, должны получить еще и средства из общего фонда. Ресурсы для этого есть", - подчеркнул Криклий.

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В Украине разрабатывают новую формулу растаможки евроблях. Учитывать принципы "справедливого налогообложения".

Об этом заявил председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев во время митинга за доступную растаможку под Радой. Он отметил, что акция евробляхеров преждевременная, потому что сейчас происходят процессы создания нового закона для растаможки автомобилей. Проект уже рассмотрели в Министерстве инфраструктуры и теперь дело за Минфином.